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سفارة المملكة في واشنطن تنظم برنامجاً ثقافياً منوعاً
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سفارة المملكة في واشنطن تنظم برنامجاً ثقافياً منوعاً

سفارة المملكة في واشنطن تنظم برنامجاً ثقافياً منوعاً

سفارة المملكة في واشنطن تنظم برنامجاً ثقافياً منوعاً
٠١:٠٠:٤٥ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

نظمت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية فعالية ثقافية وترفيهية مفتوحة، ضمن الفعاليات الثقافية التي تقيمها السفارات المعتمدة في العاصمة واشنطن.

قافات متنوعة

وفتحت السفارة أبوابها طوال اليوم مقدمة برنامجاً منوعاً، يبرز ما تمتلكه المملكة من ثقافات متنوعة، وطبيعة خلابة تجعل منها موقعاً سياحياً فريداً جديراً بالزيارة.وجرى خلال الفعالية عرض نبذة تعريفية عن المشاريع الوطنية الضخمة في جميع أنحاء المملكة مثل نيوم والقدية والعلا ومتنزه الملك سلمان والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع التنموية، إلى جانب توفير تجربة فريدة تتيح للزائرين الاطلاع على المواقع السياحية عبر تقنية الواقع الافتراضي.

المطبخ السعودي

وتضمنت الفعالية عروضاً حيةً، إضافة إلى إعداد ركن يعنى بالمطبخ السعودي يوفر أكلات محلية من عدة مناطق مختلفة.

وأوضحت السفارة لـ “واس” أنها استضافت أكثر من ألفي زائر من عدد من الجنسيات الأجنبية، وشارك السفارة في تنظيمها الملحقية الثقافية وبعض الأندية الطلابية المعتمدة لديها.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المطبخ السعودي برامج منوعة سفارة السعودية في واشنطن

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