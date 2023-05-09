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شاملًا الدعم الإضافي.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم مايو
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شاملًا الدعم الإضافي.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم مايو

شاملًا الدعم الإضافي.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم مايو

شاملًا الدعم الإضافي.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم مايو
١٢:٠٧:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع دعم شهر مايو بالدعم الإضافي، وقال الحساب عبر تويتر :” بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله”.

وفي وقت سابق، رد حساب المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التابع لحساب المواطن على سؤال مستفيد أستفسر بشأن موعد إيداع دفعة مايو.

إضافة تابع ودراسة الأهلية

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ ” 10 مايو” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” يونيو”.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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