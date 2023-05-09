النفط يرتفع بعد تراجع أمس بفضل توقعات زيادة الطلب

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سجلت أسعار النفط، ارتفاعا، في الدقائق الأولى من اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من الخام.

إعادة شراء النفط الخام

وفي الوقت نفسه، رصدت توقعات بارتفاع الطلب الموسمي، فيما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، إن الإدارة قد تبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي أواخر هذا العام، حسب “الاقتصادية”.

أسعار النفط اليوم

أغلق خام برنت مرتفعا 43 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 77.44 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.39 دولار.

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تراجع النفط أمس

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، سجل سعر خام برنت نزولا بنحو 54 سنتا أو 0.70%، إلى 76.47 دولار ونزل خام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا أو 0.70%، إلى 72.65 دولار في الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش.

أرقام التضخم الأمريكية

وتنتظر الأسواق أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقررة غدا الأربعاء تحسبا لأي مؤشر على القرار التالي بخصوص الفائدة.