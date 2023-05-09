أول رد سوري على قرار المملكة استنئاف عمل البعثة الدبلوماسية مع دمشق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق، قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة بعد اتخاذ الرياض نفس القرار في وقت سابق من اليوم.

انتماء مشترك

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السوري- حسب روسيا اليوم- : “انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيدا لتطلعات شعبي البلدين وإيمانا من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية”.

استئناف البعثة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف عمل البعثة الدبلوماسية للمملكة في الجمهورية العربية السورية.

البعثة الدبلوماسية للمملكة في سوريا

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وصدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: “انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واخذاً في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 17 / 10 / 1444هـ الموافق 7 / 5 / 2023م، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

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