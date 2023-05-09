الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
دقائق على إيداع حساب المواطن
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دقائق على إيداع حساب المواطن

دقائق على إيداع حساب المواطن

دقائق على إيداع حساب المواطن
١١:٥٩:٥٣ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يصدر برنامج حساب المواطن، صرف الدعم للدفعة 66 ، اليوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو “.

وفي وقت سابق، رد حساب المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التابع لحساب المواطن على سؤال مستفيد أستفسر بشأن موعد إيداع دفعة مايو.

إضافة تابع ودراسة الأهلية

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ ” 10 مايو” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” يونيو”.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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أخبار السعودية اليوم برنامج حساب المواطن صدور دفعة مايو

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