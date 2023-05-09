سفير خادم الحرمين يناقش مع “العليمي” جهود المملكة لتجديد الهدنة في اليمن

تواصل- واس:

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، اليوم بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر وذلك بحضور عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي.

نقل تحيات خادم الحرمين

وفي بداية الاستقبال، نقل السفير آل جابر تحيات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، فيما حمَّله فخامته تحياته باسمه وأعضاء المجلس إلى خادمُ الحرمين الشريفين،وسموِّ وليِّ عهده الأمين رعاهما الله.

الإصلاحات الاقتصادية والخدمية

وتطرق اللقاء إلى الوضع على الساحة اليمنية، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

وناقشَ جهود وساطة المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

جهود المملكة

ونوَّه فحامة الرئيس بجهود المملكة على هذا الصعيد استناداً إلى مبادرتها المبكرة لإحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه، مشيداً بالتدخلات الإنسانية والإنمائية السخية للمملكة عبر برامجها ومبادراتها المختلفة وفي المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.