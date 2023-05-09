دراسة توضح أهمية مضغ الطعام جيداً لمرضى السكري

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن أهمية مضغ الطعام جيدا لمرضى السكري، موضحة أن ذلك يساهم في تقليل مستوى جلوكوز الدم.

الدراسة الجديدة أجريت في جامعة بافالو ، بمشاركة 94 مريضاً بالسكري، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى: من لديهم أسنان كافية وتتواصل بشكل صحيح من أجل المضغ، والثانية: لم تكن قادرة على المضغ بشكل جيد، أو على الإطلاق.

اقرأ أيضا:

ابتكار يلغي الحاجة للأنسولين لمرضى السكري من النوع 2

أهم نتائج الدراسة

وأوضحت النتائج التي نشرها “مديكال إكسبريس” أن مستوى الجلوكوز كان أعلى بنسبة 2% تقريباً لدى من يفتقرون إلى وظيفة مضغ كاملة.

وقال الباحثون إن المضغ يحفّز إنتاج اللعاب، وهو أول خطوة في عملية الهضم الصحي، ويساعد المضغ على استفادة الجسم من الألياف التي تسهم في خفض نسبة الجلوكوز بالدم، كما أن المضغ ينبه الدماغ لإرسال إشارات بإفراز مزيد من الأنسولين.

الاهتمام بصحة الأسنان

وحثّت النتائج مرضى السكري على الاهتمام بصحة الأسنان واللثة، خاصة أن 90% من المرضى يعانون من متاعب في اللثة.

اقرأ أيضا:

3 بقع على الجلد تشير إلى الإصابة بالسكري.. كيف تتعرف عليها؟