الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة توضح أهمية مضغ الطعام جيداً لمرضى السكري
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دراسة توضح أهمية مضغ الطعام جيداً لمرضى السكري

دراسة توضح أهمية مضغ الطعام جيداً لمرضى السكري

دراسة توضح أهمية مضغ الطعام جيداً لمرضى السكري
١١:٣٤:٠٨ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن أهمية مضغ الطعام جيدا لمرضى السكري، موضحة أن ذلك يساهم في تقليل مستوى جلوكوز الدم.

الدراسة الجديدة أجريت في جامعة بافالو ، بمشاركة 94 مريضاً بالسكري، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى: من لديهم أسنان كافية وتتواصل بشكل صحيح من أجل المضغ، والثانية: لم تكن قادرة على المضغ بشكل جيد، أو على الإطلاق.

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أهم نتائج الدراسة

وأوضحت النتائج التي نشرها “مديكال إكسبريس” أن مستوى الجلوكوز كان أعلى بنسبة 2% تقريباً لدى من يفتقرون إلى وظيفة مضغ كاملة.

وقال الباحثون إن المضغ يحفّز إنتاج اللعاب، وهو أول خطوة في عملية الهضم الصحي، ويساعد المضغ على استفادة الجسم من الألياف التي تسهم في خفض نسبة الجلوكوز بالدم، كما أن المضغ ينبه الدماغ لإرسال إشارات بإفراز مزيد من الأنسولين.

الاهتمام بصحة الأسنان

وحثّت النتائج مرضى السكري على الاهتمام بصحة الأسنان واللثة، خاصة أن 90% من المرضى يعانون من متاعب في اللثة.

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الكلمات الدلالية:
السكر السكري جلوكوز الدم مرضى السكري مضغ الطعام

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