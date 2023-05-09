الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في جدة
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وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في جدة

وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في جدة

وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في جدة
١٠:٢٩:٢٤ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدارس دار الذكر الأهلية بمحافظة جدة بدء استقبال طلبات التوظيف للعام الأكاديمي القادم 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:

الوظائف (بنين):

1- معلم علوم.
2- معلم لغة عربية.
3- معلم صف.
4- معلم حاسب آلي.
5- معلم تربية فنية.
6- معلم كيمياء.
7- معلم فيزياء.
8- معلم علوم (دبلوما).
9- معلم لغة إنجليزية (دبلوما).
10- معلم رياضيات (دبلوما).
11- وكيل (دبلوما أمريكية).
12- محضر مختبر.
13- أمين مكتبة.
14- منقذ.

الوظائف (بنات):

1- معلمة لغة انجليزية.
2- معلمة رياضيات.
3- معلمة علوم.
4- معلمة المهارات الحياتية الأسرية.
5- معلمة صف.
6- مرشدة طلابية.
7- مشرفة نشاط.
8- محضرة مختبر.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– رواتب تنافسية.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– ورش عمل تطويرية ودورات تأهيلية
– حوافز دورية المتميزين بناءً على الأداء.
– سلم وظيفي تصاعدي.

متطلبات التقديم:

1- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس.
2- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3- اجتياز المقابلة الشخصية.
4- اجتياز البرنامج التدريبي المبدئي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): careers@waadeducation.edu.sa

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