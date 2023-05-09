وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في جدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدارس دار الذكر الأهلية بمحافظة جدة بدء استقبال طلبات التوظيف للعام الأكاديمي القادم 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف (بنين):

1- معلم علوم.

2- معلم لغة عربية.

3- معلم صف.

4- معلم حاسب آلي.

5- معلم تربية فنية.

6- معلم كيمياء.

7- معلم فيزياء.

8- معلم علوم (دبلوما).

9- معلم لغة إنجليزية (دبلوما).

10- معلم رياضيات (دبلوما).

11- وكيل (دبلوما أمريكية).

12- محضر مختبر.

13- أمين مكتبة.

14- منقذ.

الوظائف (بنات):

1- معلمة لغة انجليزية.

2- معلمة رياضيات.

3- معلمة علوم.

4- معلمة المهارات الحياتية الأسرية.

5- معلمة صف.

6- مرشدة طلابية.

7- مشرفة نشاط.

8- محضرة مختبر.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– رواتب تنافسية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– ورش عمل تطويرية ودورات تأهيلية

– حوافز دورية المتميزين بناءً على الأداء.

– سلم وظيفي تصاعدي.

متطلبات التقديم:

1- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس.

2- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- اجتياز البرنامج التدريبي المبدئي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): careers@waadeducation.edu.sa