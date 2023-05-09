الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الخارجية: استئناف عمل البعثة الدبلوماسية للمملكة في سوريا
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الخارجية: استئناف عمل البعثة الدبلوماسية للمملكة في سوريا

الخارجية: استئناف عمل البعثة الدبلوماسية للمملكة في سوريا

الخارجية: استئناف عمل البعثة الدبلوماسية للمملكة في سوريا
١٠:٢٢:٥٣ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف عمل البعثة الدبلوماسية للمملكة في الجمهورية العربية السورية.

البعثة الدبلوماسية للمملكة في سوريا

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وصدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: “انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واخذاً في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 17 / 10 / 1444هـ الموافق 7 / 5 / 2023م، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الخارجية المملكة سوريا‬‏

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