بعضها أضرمت عمدًا.. ارتفاع وفيات حرائق روسيا إلى 21 شخصا

تواصل- وكالات:

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن سلسلة حرائق في منطقة الأورال زاد إلى 21 شخصًا، اليوم الثلاثاء.

شبهات جريمة

وأضافت الوكالة، أن هناك شبهات في أن بعضها أُضرمت عمدا، فيما حذر مسؤولون في القطاع الطبي من ارتفاع عدد الوفيات.

وقالت وزارة الطوارئ في منطقة كورجان قرب الحدود مع قازاخستان، إنه جرى تحديد 46 مشتبها به، وفتح 7 قضايا جنائية ضد أشخاص تدور حولهم الشبهات.

وأضافت أن بعض المشتبه بهم من القصر، وأن دوافعهم غير معروفة.

حرائق غابات روسيا

نشبت الحرائق الهائلة في غابات روسيا ومراعيها خلال الشهور التي ترتفع فيها درجات الحرارة، لكنها زادت في الأعوام القليلة الماضية.

وأفادت منظمة السلام الأخضر فرع روسيا، بأن عام 2021 كان موسم الحرائق الأكبر في البلاد، إذ تسببت في تدمير 18.8 مليون هكتار من الغابات.

وفي العام الماضي، تسبب الدخان المنبعث من حرائق الغابات الذي سافر مئات الأميال في إصابة السكان بالاختناق في موسكو.

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