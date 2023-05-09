الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مدير عام السجون يدشِّن نظام (منجز) للتعاملات الإلكترونية
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مدير عام السجون يدشِّن نظام (منجز) للتعاملات الإلكترونية

مدير عام السجون يدشِّن نظام (منجز) للتعاملات الإلكترونية

مدير عام السجون يدشِّن نظام (منجز) للتعاملات الإلكترونية
١٠:٢٢:٢٢ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، دشَّن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، نظام (منجز) للتعاملات الإلكترونية والأرشفة الرقمية بمقر المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض.

رؤية المملكة 

وحضر التدشين رئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل، حسب “واس”.

ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للسجون في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة نحو التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030، وتسخير التقنية في تطوير أداء أعمالها وخدماتها المقدمة للمستفيدين.

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تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية

ويعمل نظام (منجز) على تحويل جميع المعاملات الورقية إلى إلكترونية؛ للإسهام في تسريع الأعمال في المديرية العامة للسجون، وحوكمة البيانات، ورفع مستوى التحول الرقمي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

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التعاملات الإلكترونية المستفيدين خدمة المستفيدين مدير عام السجون نظام منجز

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