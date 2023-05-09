استشاري: 4 آثار إيجابية لجلسات النطق على الطفل

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. تركي العُمري أخصائي نطق ولغة إكلينيكية، الآثار الإيجابية لجلسات النطق لدى الأطفال.

الآثار الإيجابية لجلسات النطق

وقال د. تركي العُمري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الآثار الإيجابية لجلسات النطق تشمل التالي:

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1- تساعد الطفل على التواصل مع اسرته وأقرانه.

2- تعزز من تنمية المهارات الاجتماعية.

3- تساعد في تنمية مهارات التعلم والجهازيه للمدرسة.

4- تقلل من الشعور بالعجز والإحباط.

لعب الآباء مع الأطفال

وفي وقت سابق، أوضح المستشار الأسري د. عبدالله السلمان أن الدراسات أثبتت أن ممارسة الأب لدوره التربوي ومن ذلك اللعب مع أطفاله والتواصل اللفظي معهم يعزز من الذكاء اللغوي والاجتماعي لهم.

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وأضاف السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن لعب الآباء مع الأطفال يقلل السلوكيات الحادة لديهم مقارنة بمن يتجاهل آباءهم اللعب معهم.

وتابع د. عبدالله السلمان أنه كلما زاد دور الأب في تربية أطفاله كلما زاد رضاهم عن حياتهم وزادت ثقتهم بأنفسهم.

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