بالمسيرات وعشرات الأطقم.. مليشيا الحوثي تحاصر قرية يمنية

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تسيير حملة على قرية بيت الخضر بمديرية السوادية محافظة البيضاء مكونة من دبابات وعربات مدرعة وعشرات الأطقم والطيران المسير.

اختطاف 46 شخصا

وقامت مليشيا بمداهمة منازل المواطنين ونهبها، واختطاف (46) من أبنائها بينهم الشيخ حسين الخضر عبدربه السوادي، وترويع النساء والاطفال وإرهابهم

وقال الإرياني هذه الجريمة الإرهابية ليست الأولى التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة البيضاء منذ انقلابها على الدولة.

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اقتحام قرية عبس

وتابع: فقد سبق واعتدت على عشرات القرى في مختلف مديريات المحافظة، ومارست بحق أبنائها أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، آخرها اقتحامها قرية “عبس” في مديرية “الشرية”ومداهمة منازل “آل الشرجبي” وإطلاق النار ما أدى لإصابة 4 من أبناء المنطقة، واختطاف 15 آخرين

وبحسب منظمات حقوقية متخصصة فقد بلغت انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة البيضاء خلال العام 2022 قرابة أربعمائة انتهاك، بينما بلغت خلال الفترة 2019 وحتى 2022 تسعة الآلاف حالة انتهاك تم توثيقها،