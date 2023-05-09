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أمريكا تعلن إحباط عملية تجسس روسية استمرت 20 عاما

أمريكا تعلن إحباط عملية تجسس روسية استمرت 20 عاما

أمريكا تعلن إحباط عملية تجسس روسية استمرت 20 عاما
١٠:٠٣:٣٥ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن إحباط عملية تجسس إلكتروني روسية استمرت 20 عاما، حصل الأمن الروسي خلالها على معلومات حساسة في عشرات البلدان، بما فيها الولايات المتحدة ودول “الناتو”.

سرقة وثائق

وربط الادعاء عملية التجسس بوحدة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، واتهم القراصنة بسرقة وثائق من مئات أنظمة الكمبيوتر التابعة لحكومات أعضاء في الناتو، ولصحفي مجهول يعمل لدى مؤسسة إخبارية أمريكية تقدم تقارير عن روسيا، ولأهداف أخرى مختارة.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل: “لمدة 20 عاما، اعتمد جهاز الأمن الفيدرالي الروسيب على برنامج “سنيك الخبيث” للقيام بعمليات تجسس إلكتروني ضد الولايات المتحدة وحلفائنا.. وهذا ينتهي اليوم”.

عملية مترابطة

ووصف المسؤولون الأمريكيون حملة التجسس بأنها “مترابطة”، ونجحت في سرقة وثائق حساسة من دول الناتو واستهدفت أيضا الوكالات الحكومية الأمريكية وغيرها في الولايات المتحدة.

وأوضحت “العدل الأمريكية”، أن العملية الروسية اعتمدت على البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم “سنيك” لإصابة أجهزة الكمبيوتر.

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الكلمات الدلالية:
امريكا تجسس روسيا وزارة العدل الامريكية

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