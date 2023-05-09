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السكتة القلبية أبرزها.. الأمن العام يحذر من أخطار الأمفيتامين
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السكتة القلبية أبرزها.. الأمن العام يحذر من أخطار الأمفيتامين

السكتة القلبية أبرزها.. الأمن العام يحذر من أخطار الأمفيتامين

السكتة القلبية أبرزها.. الأمن العام يحذر من أخطار الأمفيتامين
٠٩:٥٩:٠٩ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي للأمن العام تغريدة حذر فيها من تأثيرات الإمفيتامين وأضراره الخطيرة.

وعددت التغريدة أضرار مادة الأمفيتامين المخدر والتي أبرزها:

أضرار الأمفيتامين 

– السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت

– شحوب الوجه

– والشفتين وتشنجات لا إرادية في الوجه

– زيادة ضربات القلب

– وارتفاع ضغط الدم وزيادة التعرق

– الأوهام

– الهلوسة البصرية والسمعية

– العزلة

– الشك والعصبية والعنف

– ضعف الشهية وفقدان الوزن

– للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن جرائم المخدرات وذلك بالاتصال بأحد الأرقام التالية

911

في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

999

في بقية مناطق المملكة

أو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995

أو عبر البريد الإلكتروني

995@gdnc.gov.sa

ونوهت أنه جميع البلاغات تعالج بسرية تامة

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وفي ظل الحملة الأمنية الموسعة التي تشنها دول الخليج على مروجي ومهربي المخدرات وحبوب الكبتاجون، والحرب الأمنية على المخدرات، جرى ضبط ما مجموعه 16 مليون حبة كبتاحون صنعت في سوريا.

1.3 مليون في المملكة 

وجرى ضبط الكمية الهائلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما أشارت تقارير إلى أن القيمة السوقية للكمية المضبوطة تقترب من 240-300 مليون دولار.

وتنوعت الكميات المضبوطة بين ثلاث دول هي:

– 1.3 مليون في المملكة

– 12 مليون في العراق

– 1.5 مليون في مناطق سورية ( جرابلس والتنف)

1.2 مليون في الأردن

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أضرار المخدرات الأمفيتامين الأمن العام ضبط كميات حبوب الكبتاجون

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