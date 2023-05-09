مركز قياس يعلن عن موعد التسجيل باختبار القدرة المعرفية الورقي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مُمثلة في المركز الوطني للقياس (قياس)، عن موعد التسجيل في اختبار (القدرة المعرفية) الورقي، في عدد من المقرّات الموزعة على مدن ومحافظات المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية).

– كما يشمل الاختبار الراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

تفاصيل:

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موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً.

موعد انتهاء التسجيل:

– (التسجيل المبكر) ينتهي يوم الخميس 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م.

– ينتهي التسجيل يوم الخميس 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.

موعد انعقاد الاختبار (الورقي):

– بمشيئة الله يوم الأحد 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م إلى يوم الثلاثاء 1444/12/30هـ الموافق 2023/07/18م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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