الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هذه المرة من مطار الدمام.. إحباط تهريب طرد مخدرات بداخله 19 ألف حبة كبتاغون
اختتام تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بالطائف
فيديو متداول.. حرق منزل جنرال باكستاني عقب اعتقال عمران خان
تجاوزت 11 مليار ريال.. 172 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع
ليست جنائية.. جرائم يتم فصل الموظف بموجبها من الخدمة المدنية
انطلاق التمرين العسكري السعودي التونسي القيروان 23 (صور)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

هذه المرة من مطار الدمام.. إحباط تهريب طرد مخدرات بداخله 19 ألف حبة كبتاغون

هذه المرة من مطار الدمام.. إحباط تهريب طرد مخدرات بداخله 19 ألف حبة كبتاغون

هذه المرة من مطار الدمام.. إحباط تهريب طرد مخدرات بداخله 19 ألف حبة كبتاغون
٠٨:٥٤:٠٧ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن الجهات المختصة، نجحت في إحباط تهريب أكثر من 19 ألف حبة كبتاغون في أحد الطرود الواردة إلى مطار الدمام.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إحباط محاولتي تهريب أكثر من 106 كيلو غرامات من “الشبو” عبر منفذي البطحاء والحديثة.

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات.

إحباط مخططات شبكات تهريب وترويج المخدرات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يقع على عاتق جميع أفراد المجتمع مسؤولية عظيمة في إحباط مخططات شبكات تهريب وترويج المخدرات بالإبلاغ عنهم.

طريقة الإبلاغ تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضًا:

الحرب على المخدرات.. 3 ضربات ضد تجار ومهربي القات في جازان

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المكافحة تضبط أشخاصًا روجوا للمخدرات

واليوم، أعلنت المديرية أنها ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة الترويج للمخدرات في عدد من مناطق المملكة.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

وأوضحت أن المتهمين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب كميات من نبات القات المخدر

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب كميات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الصورة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الكبتاغون تهريب المخدرات مطار الدمام

مواد ذات صلة

المزيد
وافدة النساء

وافدة النساء

٠٧:١٤ م، السبت، ١٠ مايو ٢٠١٤
3 رسائل مهمة من «الصحة» للمشككين في فاعلية لقاح كورونا

3 رسائل مهمة من «الصحة» للمشككين في فاعلية لقاح كورونا

٠٩:٠٤ م، الأحد، ١٧ يناير ٢٠٢١
مخرج وثائقي “النظام الفصلي”: إعادة رفع الفيديو خلال يومين

مخرج وثائقي “النظام الفصلي”: إعادة رفع الفيديو خلال يومين

١٢:٥٩ م، الجمعة، ٠٦ يونيو ٢٠١٤
سائق متهور يطيح بمركبة «هايلكس».. فيديو صادم نشره «طرق الرياض»

سائق متهور يطيح بمركبة «هايلكس».. فيديو صادم نشره «طرق الرياض»

٠٢:١٠ ص، الخميس، ٠٩ مايو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *