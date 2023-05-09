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تعرّف على كيفية الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة
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تعرّف على كيفية الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة

تعرّف على كيفية الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة

تعرّف على كيفية الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة
٠٨:٥٥:٥٤ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر طريقة وكيفية الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة.

وقالت منصة أبشر، في تغريدة عبر “تويتر”، إن الخدمة تمكّن الأفراد من الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

طريقة الوصول للخدمة

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار: استعلامات من تبويب خدماتي

2- اختيار: الجوازات

3- اختيار: حالة تأشيرة “خروج وعودة”

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الجوازات تتيح خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر

خدمة طلب تقرير مقيم

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية؛ والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “أن هذه الخدمة تمكن من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة”.

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وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للجوازات ثمانية اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

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الكلمات الدلالية:
أبشر أخبار السعودية الجوازات تاشيرة الخروج والعودة منصة أبشر

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