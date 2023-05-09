أهم 10.. قرارات ملكية جديدة وتوضيح حساب المواطن قبل إيداع الدعم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

بسبب مشكلة مع مواطنة.. توضيح مهم من “التأمينات الاجتماعية”

تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مع سؤال إحدى المواطنات حول شطب مؤسسته بعد سداد الغرامة.. المزيد هنا

طريقة الاعتراض على عدم الأهلية.. توضيح مهم من حساب المواطن

أجاب برنامج حساب المواطن، عن سؤال وجهه أحد المتابعين أفاد بأنه بالاطلاع على تفاصيل حسابه وجد أن الحالة “غير مؤهل”.. المزيد هنا

هل استقدام العمالة المنزلية متاح من المغرب؟ مساند يجيب

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن استقدام العمالة المنزلية غير متاح حالياً من دولة المغرب.. المزيد هنا

بالأسماء.. توجيه ملكي كريم يشمل 46 شخصًا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ46 شخصًا لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.. المزيد هنا

“الحج والعمرة” توضح آلية إلغاء حجز أداء الحج لهذا العام

أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية إلغاء حجز أداء فريضة الحج لهذا العام، في حالة تم التسجيل لأداء مناسك الحج.. المزيد هنا

عاجل.. أرامكو تزف نبأ ساراً لكافة المواطنين بخصوص أسهمها

استطاع سهم شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو تسجيل أعلى سعر منذ أغسطس الماضي ووصل إلى 34.90 ريال في سوق الأسهم.. المزيد هنا

أمر ملكي عاجل بترقية عدد من القيادات في هذه الوزارات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا

و15 قرارًا.. مجلس الوزراء يستعرض أداء الميزانية ويبارك إطلاق ولي العهد 4 مناطق اقتصادية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من “الدفاع المدني” بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات.. المزيد هنا

برواتب كبيرة.. أكثر من 100 وظيفة بالهيئة الملكية لحملة الدبلوم والبكالوريوس

أعلنت الهيئة الملكية اليوم الثلاثاء، عن توفر أكثر من “100” وظيفة شاغرة منها 56 وظيفة لا تتطلب الخبرة في عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا