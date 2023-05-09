اختتام تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الطائف، اليوم الثلاثاء، اختتام تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية للطالبات المرشحات عن بعد.

مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

وأوضحت إدارة تعليم الطائف، عبر حسابها في “تويتر”، أن المسابقة تشرف عليها إدارة نشاط الطالبات بالتشارك مع إدارة الإشراف التربوي (بنات).

خطوات التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التعليم بالتفصيل خطوات التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم كالتالي:

أولاً: التقديم على التسجيل الإلكتروني للمدارس الحكومية لضمان مقعد.

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ثانيا: التسجيل من جديد عبر نظام نور في مدارس تحفيظ القرآن الكريم عند فتح التسجيل بتاريخ ٢٢ – ١١ – ١٤٤٤ هـ سواء سبق له التسجيل االإلكتروني أو لم يسبق له.

ثالثا: إجراء المقابلة في مدرسة تحفيظ القرآن للمفاضلة.

رابعًا: في حال القبول في مدرسة تحفيظ القرآن تُنقل بيانات الطالب من المدرسة التي قبل بها في التعليم العام إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وفي حال عدم قبول الطالب في مدرسة تحفيظ القرآن ستبقى بياناته في

المدرسة التي قبل فيها سابقا.