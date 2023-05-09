بقيمة 300 مليون دولار.. ضبط 16 مليون حبة كبتاجون في 3 دول عربية

تواصل – فريق التحرير:

في ظل الحملة الأمنية الموسعة التي تشنها دول الخليج على مروجي ومهربي المخدرات وحبوب الكبتاجون، والحرب الأمنية على المخدرات، جرى ضبط ما مجموعه 16 مليون حبة كبتاحون صنعت في سوريا.

1.3 مليون في المملكة

وجرى ضبط الكمية الهائلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما أشارت تقارير إلى أن القيمة السوقية للكمية المضبوطة تقترب من 240-300 مليون دولار.

وتنوعت الكميات المضبوطة بين ثلاث دول هي:

– 1.3 مليون في المملكة

– 12 مليون في العراق

– 1.5 مليون في مناطق سورية ( جرابلس والتنف)

1.2 مليون في الأردن

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فيديو توعوي

وأمس ظهر فايز المالكي في فيديو توعوي يحذر فيه من أثر المخدرات المدمر على الشباب والوطن.

ووجه المالكي رسالة شكر لرجال الأمن كافة.. شكرا أبطال مكافحة المخدرات.

وأكد المالكي في رسالته التوعوية :” أقسم بالله بلدنا مستهدف بالمخدرات والحاقدين والحسادين اللي يدورن دمار شبابنا.. بلغ ولا تاخذك فيهم رحمة”.

وأضاف :” إذا تناولت هذه الحبوب المخدرة فأنت تحفر قبرك بنفسك وقبر أبيك وقبر أمك”.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :” جزاك الله خير على التوعية وجزى الله قادتنا ورجال الأمن كل خير على محاربتها والقضاء عليها اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من خطرها”.

خطباء المساجد:

وكان خطباء المساجد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تناولوا يوم الجمعة الماضي، خطر المخدرات ووجوب التوعية بأنواعها ومسمياتها وإيضاح خطورتها على النشء والمجتمع..

وجاء ذلك في إطار رسالة المنابر الدعوية والإرشادية في أمن وسلامة المجتمع.

حرمة تعاطي المخدرات:

وتطرق الخطباء خلال الخطبة لبيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وحرمة تعاطيها أو التستر على مهربيها ومروجيها.

ونوهوا لوجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين وحث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة “الشبو”.