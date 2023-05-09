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انطلاق التمرين العسكري السعودي التونسي القيروان 23 (صور)

انطلاق التمرين العسكري السعودي التونسي القيروان 23 (صور)

انطلاق التمرين العسكري السعودي التونسي القيروان 23 (صور)
٠٧:٥١:١٧ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات التمرين العسكري السعودي التونسي “القيروان 23” بين القوات البرية ممثلةً في وحدات المظليين والقوات الخاصة، والجيش التونسي، وذلك في مركز تدريب القوات الخاصة بتونس.

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التمرين العسكري المشترك القيروان 23 

وأوضحت وزارة الدفاع، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التمرين انطلق بمشاركة عدد من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديث في بيئات مختلفة.

أهداف التمرين المشترك القيروان 23 

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن التمرين العسكري السعودي التونسي “القيروان 23″، يستهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

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الكلمات الدلالية:
التمرين العسكري السعودي التونسي القيروان 23 القوات التونسية القوات السعودية وزارة الدفاع

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