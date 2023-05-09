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ليست جنائية.. جرائم يتم فصل الموظف بموجبها من الخدمة المدنية

ليست جنائية.. جرائم يتم فصل الموظف بموجبها من الخدمة المدنية

ليست جنائية.. جرائم يتم فصل الموظف بموجبها من الخدمة المدنية
٠٨:٠٢:٠٣ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المستشار القانوني الدكتور عمر الجهني، عن جرائم يتم بموجبها فصل الموظف في الخدمة المدنية بخلاف الجرائم الجنائية.

المستشار القانوني الدكتور عمر الجهني

حالات الفصل

وقال ” الجهني” في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الموظف يتم طي قيده إذا تم إصدار صك مكتسب القطعية من قبل جهة حكومية قضائية، لمدة سنة.

وتابع، إن من ضمن القضايا التي تكون مكتسبة القطعية مثل الرشوة، إفشاء أسرار العمل، ترويج المخدرات.

وأضاف “الجهني”، : أيضًا إذا انقطع الموظف عن عمله 15 يوما متصلة أو30 يوم منفصلة، فإنه يتم طي قيده بقوة النظام.

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في هذه الحالة يتم فصل الموظف بشكل مباشر

فصل مباشر

وقبل ذلك، كشف مختص في الموارد البشرية، عن حالة يتم فيها فصل الموظف بشكل مباشر، وفقًا لنظام الانضباط الوظيفي.

وقال المختص في لقاء على قناة الإخبارية، إن سوء السلوك أو تصرف لا أخلاقي للموظف يؤدي إلى “الفصل” بشكل مباشر، حيث يخضع للتحقيق ثم الفصل النهائي.

وأشار إلى أنه في حال قلة أداء الموظف، فيعطى فرصة أو اثنين حيث قد يكون لديه مشاكل تعليمية أو تدريبية، ويحتاج توجيه، ثم يفصل في حال عدم تقدمه ويبرئ المسؤول ذمته منه.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الخدمة المدنية السعودية اليوم فصل الموظف

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