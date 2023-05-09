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فيديو متداول.. حرق منزل جنرال باكستاني عقب اعتقال عمران خان
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فيديو متداول.. حرق منزل جنرال باكستاني عقب اعتقال عمران خان

فيديو متداول.. حرق منزل جنرال باكستاني عقب اعتقال عمران خان

فيديو متداول.. حرق منزل جنرال باكستاني عقب اعتقال عمران خان
٠٨:١٩:٠٤ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لحظات حرق منزل جنرال بالجيش الباكستاني في لاهور.

احتجاجات على اعتقال عمران خان

ويتوقع مراقبون أن  الجيش الباكستاني سيستولي على السلطة ويفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية فالاحتجاجات على اعتقال عمران خان عنيفة وآخذة بالاتساع.

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وفي سياق مواز، كشفت وسائل إعلام باكستانية محلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

الاعتقال تم لدى مثول خان أمام محكمة في تهم فساد

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين باكستانيين محليين أنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد ذكرت محطة “جيو” التلفزيونية المحلية الباكستانية، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأكد جوهر خان، أن المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان. وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس.

عمر خان يواجه عشرات القضايا القانونية

وفي أبريل 2022، فقد أطيح عمران خان إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.

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