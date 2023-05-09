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مغادرة الطائرة الإغاثية الثانية ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني

مغادرة الطائرة الإغاثية الثانية ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني

مغادرة الطائرة الإغاثية الثانية ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني
٠٧:٤١:٣٨ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

جسر جوي إغاثي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة  تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السودان الحرب في السودان السعودية جسر جوي اغاثي

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