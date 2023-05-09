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أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن الجهات المختصة، نجحت في إحباط محاولتي تهريب أكثر من 106 كيلو غرامات من “الشبو” عبر منفذي البطحاء والحديثة.

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات.

فيديو | إحباط محاولتي تهريب أكثر من 106 كيلو غرامات من "الشبو" عبر منفذي البطحاء والحديثة #الإخبارية pic.twitter.com/9ce9jtYp8o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023

إحباط مخططات شبكات تهريب وترويج المخدرات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يقع على عاتق جميع أفراد المجتمع مسؤولية عظيمة في إحباط مخططات شبكات تهريب وترويج المخدرات بالإبلاغ عنهم.

طريقة الإبلاغ تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المكافحة تضبط أشخاصًا روجوا للمخدرات

واليوم، أعلنت المديرية أنها ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة الترويج للمخدرات في عدد من مناطق المملكة.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

وأوضحت أن المتهمين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب كميات من نبات القات المخدر

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب كميات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.