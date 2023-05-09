الجرعات الثلاث من لقاح كورونا تستمر كشرط أساسي لرحلات الطيران

تواصل – فريق التحرير:

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية، منذ أيام، بانتهاء حالة الطوارئ العالمية لفيروس كورونا، لبسا لدى العديد من المسافرين الذين منعوا من السفر عبر الرحلات الخارجية لعدم أخذهم الجرعة التنشيطية.

استمرار تلقي الجرعات

وبينما لم تصدر وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة أي توضيحات بخصوص استمرار اللقاحات من عدمه، أكدت مصادر أن الجوازات استمرت في تطبيق الإجراءات السابقة دون تغيير، حسب “الوطن”.

وتتضمن الإجراءات شرط تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا أو في حال لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

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تنبيه الصحة بشأن الحجاج

ونبهت وزارة الصحة أنه على الحجاج لموسم حج هذا العام لمن يريد أداء شعائر الحج من حجاج الداخل أن يتلقى تطعيمات منها لقاح فيروس كورونا لمن لم يستكمل التحصين بالجرعات الثلاث.

وكذلك تلقي جرعة لقاح الحمي الشوكية، ويكون لم يتلق التطعيم خلال 5 سنوات الماضية، أيضا يكون أخذ جرعة للإنفلونزا الموسمية.

وأكدت الوزارة أنه يشترط التطعيمات من الآن وحتى 10 أيام قبل الحج، موضحة اشتراطات وجرعات لقاح كورونا

1- السفر للخارج: تلقي جرعتين من لقاح كوفيد 19 إلى جانب الجرعة التنشيطية الثالثة

2- السفر للمواطنين والمقيمين داخل السعودية: الحصول على جرعتين أو يكون محصنا في توكلنا

3- الاستثناء من اللقاح: الأعمار أقل من 16 عاما أو يكونون من الفئات المسثناة من أخذ اللقاح