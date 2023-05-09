بسبب مشكلة مع مواطنة.. توضيح مهم من “التأمينات الاجتماعية”

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مع سؤال إحدى المواطنات حول شطب مؤسسته بعد سداد الغرامة.

وقالت المواطنة في سؤالها :” أنا عندي مؤسسة وسددت الغرامة وأبي أشطبها لكن قالوا لي راجعي التأمينات ما نقدر حنا نشطبها”.

رد التأمينات

وجاء توضيح التأمينات، أنه :” في حال عدم وجود ملاحظات على المنشأة سيتم إنهاء النشاط آلياً بعد إغلاق الملف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتقديم طلب، علماً أنه يجب التحقق من عدم وجود ملاحظات على المنشأة عبر حسابك في تأميناتي أعمال من خلال أيقونة ملف المنشأة”.

وتابع :” في حال يوجد ملاحظات نأمل معالجتها ليتم إنهاء النشاط استباقياً”.

الاستفادة من نظام تبادل المنافع

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا عاجلًا حول الاستفادة من نظام تبادل المنافع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الاستفادة من نظام تبادل المنافع متاحة لكل مشترك خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وله مدة اشتراك سابقة.

وأضافت أنه لابد أن تكون مدة الاشتراك السابقة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس، ويحق له ضم مدة اشتراكه السابقة إلى مدة اشتراكه الحالية في النظام الأخير.

التأمينات تطلق خدمة تخصيص المستفيدين

في الوقت نفسه، كشفت مؤسسة التأمينات، أنه تم إطلاق خدمة تخصيص المستفيدين.

خدمة تخصيص المستفيدين:

وأكدت أنها تستهدف خدمة تخصيص المستفيدين، الحفاظ على حقوقهم وضمان استمرار صرف مستحقاتهم من المعاش التقاعدي”.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات “لعملاء أنظمة التقاعد تأكد من استحقاقك عبر موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الورثة تجنبًا لوقف المعاش.

صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

1 – بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

المستحق لراتب المتوفى

وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد المستحقين الحقيقيين للراتب التقاعدي بعد وفاة صاحب التقاعد وهم:

1 – أولًا الزوج أو الزوجة.

2 – وأيضًا الأم و الأب.

3 – كما يستفيد الأبناء من الجنسين، وأبناؤهم من الجنسين.

4 – وكذلك الأخ والأخت، والجد وأيضًا الجدة.

5 – وفيما عدا الزوجة والأبناء يشترط في باقي الفئات أن يكون المستفيد معتمدًا بشكل رئيس على صاحب المعاش في الإعالة عند الوفاة.

6- وفي حالة الوفاة يتم فى ذلك الوقت تخصيص راتب تقاعدي لهؤلاء المستحقين يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه الشخص قبل وفاته.

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