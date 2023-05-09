إنجاز طبي يتجدد.. إنقاذ حياة شاب من نزيف بالمخ في الجبيل الصناعية

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تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المواساة بالجبيل الصناعية من إنقاذ حياة مريض في العقد الثالث من العمر يعاني من حالة صحية حرجة بسبب نزيف حاد في المخ.

حالة حرجة

وكان المريض قد وصل برفقة ذويه، إلى قسم الطوارئ بمستشفى المواساة بالجبيل الصناعية وهو يعاني من اضطراب بالوعي وشلل بالجانب الأيسر من الجسم.

جراحة عاجلة

وعلى الفور قام الفريق الطبي بقسم الطوارئ بالتعامل مع حالته الحرجة مع عمل الأشعات اللازمة للتشخيص ، اتضح من الفحص والأشعة وجود نزيف عميق بالمخ وفي بطينات المخ نتج عنه استسقاء بالمخ.

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وقرر الفريق الطبي برئاسة الدكتور حسام الدين متولي استشاري جراحة المخ والأعصاب إجراء جراحة عاجلة للمريض باستخدام تقنية القسطرة وذلك بتفريغ النزيف المتجمع ببطينات المخ ومعالجة الاستسقاء (انتفاخ وتضخم بطينات المخ).

العملية تتكلل بالنجاح

وبفضل من الله وتوفيقة تكللت العملية بالنجاح وتم وضع المريض تحت الملاحظة بالعناية المركزة حتى استعاد وعيه تماما وقدرته على تحريك الجانب الأيسر وتحسنت حالته وخرج من المستشفى لممارسة حياته بشكل طبيعي.

هذا وتعد جراحات أورام بطينات المخ من العمليات المتقدمة ، والتي تحتاج إلى تقنيات تعتمد على الاجهزة الميكروسكوبية وأجهزة الاستكشاف الملاحية الدقيقة داخل المخ .

وإلى خبرة بشرية عالية ودقيقة لاستخدام تلك التقنيات للتعامل مع مثل هذه الحالات وهذا ما يتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.

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