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احتراق باخموت بالكامل.. (فيديو مخيف)
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احتراق باخموت بالكامل.. (فيديو مخيف)

احتراق باخموت بالكامل.. (فيديو مخيف)

احتراق باخموت بالكامل.. (فيديو مخيف)
٠٦:٤٩:٤٠ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات جوية تم توثيقها لمدينة باخموت الأوكرانية بعد أن احترقت بالكامل بفعل الدمار.

مدينة بلا سكان:

وأظهر الفيديو ما وصلت إليه المدينة الأوكرانية التي تشهد حربًا طاحنة بين روسيا وأوكرانيا منذ فترة طويلة، والتي أجبرت الحرب سكانها على الفرار منها جميعًا.

كما أظهر الفيديو اشتعال قبة “كنيسة البشارة” في المدينة، والدمار الكبير الذي حل بها.

ومؤخرًا، أعلن مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، إن أمام القوات الروسية 2.5 كيلومتر فقط للسيطرة على باخموت بالكامل.

أسلحة أوكرانية

وبحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء،  فإن القوات الأوكرانية مجهزة بالأسلحة بشكل جيد في باخموت وظهرت لديهم مسيرات، لافتاً إلى أنها ترسل يومياً ما بين 400-600 شخص وتفقد العدد نفسه.

وأفاد بريغوجين بأن وحدات فاغنر لا تزال لديها بعض القدرات للتقدم في المدينة.

تقدم فاغنر

ونقل مكتبه الإعلامي عبر تليجرام عنه قوله: على الرغم من النقص الشديد في القذائف، تقدمت وحدات فاغنر حتى 170 متراً في اتجاهات مختلفة وسيطرت على 59.5 ألف متر مربع من المدينة.

وأضاف أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على 2.52 كم مربع، مؤكداً أنه لا يزال لدى قواته قدرة على التقدم في باخموت حتى نهاية يوم 9 مايو.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية اوكرانيا باخموت روسيا

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