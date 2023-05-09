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مع اقتراب إجازة نهاية العام.. خطوات التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

مع اقتراب إجازة نهاية العام.. خطوات التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

مع اقتراب إجازة نهاية العام.. خطوات التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم
٠٦:٤٢:٣٧ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أيام وربما أسابيع قليلة وتنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وبعدها تبدأ إجازة نهاية العام، ويجد الطلاب أنفسهم أمام نعمة الفراغ، والتي يجب عليهم أن يشغلوها بصالح الأعمال وحفظ القرآن.

خطوات التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التعليم بالتفصيل خطوات التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم كالتالي:

أولاً: التقديم على التسجيل الإلكتروني للمدارس الحكومية لضمان مقعد.

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ثانيا: التسجيل من جديد عبر نظام نور في مدارس تحفيظ القرآن الكريم عند فتح التسجيل بتاريخ ٢٢ – ١١ – ١٤٤٤ هـ سواء سبق له التسجيل االإلكتروني أو لم يسبق له.

ثالثا: إجراء المقابلة في مدرسة تحفيظ القرآن للمفاضلة.

رابعًا: في حال القبول في مدرسة تحفيظ القرآن تُنقل بيانات الطالب من المدرسة التي قبل بها في التعليم العام إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وفي حال عدم قبول الطالب في مدرسة تحفيظ القرآن ستبقى بياناته في
المدرسة التي قبل فيها سابقا.

موعد الاختبارات النهائية

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث الإجازة المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 من يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

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