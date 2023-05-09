يوفر 5300 فرصة عمل.. محافظ الأحساء يفتتح ملتقى التوظيف والتدريب الثاني 2023

تواصل- واس:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم ، وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, ملتقى التوظيف والتدريب 2023 بالكلية التقنية بالأحساء.

5300 فرصة وظيفية

والملتقى أطلقته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، ويوفر أكثر من 5300 فرصة وظيفية تستهدف مخرجات المنشآت التدريبية بالأحساء للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية في 44 شركة من كبرى الشركات في المنطقة.

تأهيل الكوادر الوطنية

ونوه سموّه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية وحرصها على إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات الوطن انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيراً إلى الجهود المبذولة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواكبة مخرجات سوق العمل.

تحقيق تطلعات القيادة

من جهته أكد مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد أن الملتقى يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لدعم وتعزيز جهود التوطين من خلال توفير فرص وظيفية تتناسب مع تخصصات خريجي وخريجات المؤسسة.

2536 فرصة

واستعرض إحصائية الملتقى السابق2022 الذي وصل عدد الفرص الوظيفية فيه إلى 2536 فرصة من خلال 29 شركة أما في هذه النسخة 2023 وصل عدد الفرص إلى 5300 فرصة بزيادة عن النسخة السابقة كما وصل عدد شركات التوظيف 44 شركة بزيادة 52 % ، وهذه الأرقام تعد مؤشرًا إيجابيًا لثقة سوق العمل بمخرجات التدريب التقني.

تكريم الرعاة

وكرّم سمو محافظ الأحساء الشركاء والرعاة للملتقى والشركات التي قدمت أكبر عدد فرص وظيفية واللجنة المنظمة، فيما تسلم سموّه درعاً تذكارياً من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهذه المناسبة.

بعدها أطلق سموّه أعمال الملتقى، وتجوّل على أركان الجهات المشاركة.

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