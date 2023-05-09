حساب المواطن: هذا الإجراء ضروري حال تغيير المسكن

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن ، مع سؤال أحد المتابعين قال: “تم انهاء عقد الاجار القديم ، وتم اليوم استئجار شقة جديدة هل يتضرر الدعم هذا الشهر وماهو المطلوب مني؟”

طريقة إضافة عقد إيجار

وأحاب حساب المواطن بأنه: “يتم مراجعة البيانات بشكل دوري”، واضاف أنه عند انتهاء العقد يجب عليك القيام بالآتي:

التوجه الى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات)

اختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار”

الضغط على أيقونة “حفظ”

وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

حذف المستند القديم

ولفت برنامج حساب المواطن إلى أنه في حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على اهليتك واستحقاقك

وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل”بتاريخ 16/4/2023 ، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

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