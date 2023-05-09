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أطراف سودانية تعلن دعمها لمحادثات جدة

أطراف سودانية تعلن دعمها لمحادثات جدة

أطراف سودانية تعلن دعمها لمحادثات جدة
٠٦:٢٢:٤٩ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت أطراف سودانية دعمها للمحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة والتي تهدف للوصول إلى وقف إطلاق النار.

قوى الحرية والتغيير  و الجبهة الثورية

جاء ذلك في بيانين صادرين عن قوى “الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)”، و”الجبهة الثورية”.
وأكدت قوى “الحرية والتغيير” في بيانها، دعمها للمباحثات المشتركة بين طرفيها في مدينة جدة وفق المبادرة السعودية الأمريكية وصولاً لوقف إطلاق النار وحل القضايا الخلافية عبر حل سياسي شامل.

إشادة بطرفي النزاع

بدورها أشادت “الجبهة الثورية” في بيانها، بمواقف ممثلي طرفي النزاع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بمفاوضات جدة من حيث إقرارهما بتحمل مسؤولية رفع المعاناة عن كاهل المواطنين باتخاذ الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة.
ودعت الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة، الطرفين للالتزام الصارم بالهدنة المعلنة وعدم عرقلة تقديم المساعدات الضرورية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السودان الدعم السريع السودان مفاوضات جدة

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