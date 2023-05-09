بمزايا تنافسية.. الوطنية للإسكان تعلن عن فتح باب التقديم في “واعد”

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أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن فتح باب التقديم في برنامج “واعد” بنسخته الثالثة لعام 2023م، والذي يستهدف تدريب 100 متدرب من حديثي التخرج لحملة البكالوريوس والماجستير.

نبذة عن “واعد”

ويأتي البرنامج امتدادًا للدفعات السابقة وتحقيقًا لرؤيته في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات والجامعات، وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل والذي يشتمل على أساليب مختلفة للتدريب وإعدادهم للعمل بمهنية عالية، ودعم سوق العمل بمخرجات احترافية والمساهمة في إثراء صناعة التطوير العقاري ودعم سوق العمل السعودي بسواعدٍ طموحه.

ينقسم إلى مرحلتين

وينقسم البرنامج إلى مرحلتين، حيث ينطلق بالمرحلة الأولى والتي تمتد على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر.

ويقدم القسم الأكبر من البرنامج فرصة العمل مع أفضل الخبراء المحترفين سواءً في المشاريع أو بين الأقسام داخل القطاعات.

كما تشتمل المرحلة الأولى على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة تتنوع ما بين التدريب الحضوري، التدريب الافتراضي والتدريب الإلكتروني بالإضافة إلى جلسات توجيهية فردية وجماعية.

هدف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى قيادة معايير المعرفة والكفاءات وتطبيق أفضل الممارسات بشكل خاص للارتقاء بالقطاع العقاري.

كما يساهم في دعم المحتوى المحلي عن طريق تأهيل وتطوير الموهوبين من حديثي التخرج وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل من خلال استخدام أفضل القنوات التدريبية المناسبة.

أيضا يعزز من خلق فرصٍ متساوية للذكور والإناث في مختلف مناطق المملكة، الوسطى والغربية، والشرقية، والشمالية، والجنوبية.

مزايا تنافسية للمتدربين

1- مكافآت شهرية مجزية

2- تأمين طبي

3- مكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح

4- إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج

5-كما يقدم “برنامج واعد المتقدم” بالتعاون مع أفضل مدارس الأعمال عالميًا“ie Business school” والمتخصصة ببرامج التطوير في المجال العقاري، والذي يعتبر كخطة لاحقة لبرنامج التطبيق العملي، ويأتي ذلك لتعزيز وصقل المهارات التي تم تزويد المنتسبين بها خلال المرحلة الأولى من البرنامج.

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