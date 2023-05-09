بالأسماء.. توجيه ملكي كريم يشمل 46 شخصًا

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ46 شخصًا لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

إبراهيم بن أحمد بن خالد المسلم, الرقيب أول/ خالد بن محمد بن علي الغامدي, عودة محمد عودة السيد, محمد بن علي بن جمعان الغامدي, رئيس رقباء/ عيسى بن حمد بن مبارك الفرج.

المهندس/ محمد بن عـفـات بن صفوق العنزي، يوسف محمود محمد محمد دملخي، عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله التركي، هيفاء بنت محمد أديب بن عبدالوهاب رشيد, رئيس رقباء/ عبدالله بن محمد بن عائض القحطاني.

المقدم البحري الطبيب/ وائل بن ناجي بن مصطفى الغفاري, سليمان بن محمد بن عبدالله العضيب، عبدالمحسن بن حسن مشيط آل مشيط, سيف بن محمد بن سيف المساعد، حلمي عمر سعيد العمودي، حمد بن حسن بن حمد آل حسن، بدر بن عبدالله بن صالح العقيلي.

رئيس رقباء/ خالد بن عبدالله بن مطلق الحربي، أحمد بن علي بن صالح العضب, سعود بن ساطي بن عبدالله السويهري، سامر أكرم الشيخ ورق عبدالله أحمد عبدالله قرشي, العقيد متقاعد/ عقيل بن كريم بن ركاد الشمري، خليل بن أحمد بن علي السريج.

أشرف بن سفر بن عواض العصيمي, رئيس رقباء/ يحي بن محمد بن علي القحطاني, الرقيب أول / محمد بن عبدالله بن محمد الغانم, خالد بن محمد بن عبدالكريم الريس, عبدالله بن سعد بن محمد الفوزان, المقدم/ علي بن محمد بن علي بن حكمي، علي بن محمد بن مشبب بن نخاع.

الرقيب/ حسن بن إبراهيم بن حسن بيضي، جمعان بن سلمان بن محمد الناصر, الرقيب أول/ حسن بن جابر بن حسن البحيري، سعيد بن عبدالله بن إبراهيم البركاتي رئيس رقباء/ سلطان بن شباب بن طلق المطيري سلطان بن محمد بن منصور البرغش, مرعي بن أحمد بن عبدالله باحميد، محمد بن عبدالله بن أحمد العمر.

الرقيب أول/ فواز بن عايض بن عواض العتيبي، أسامه بن عبدالعزيز بن سليمان الحقيل, عبدالعزيز بن عبدالله حمود النفجان, هاني بن أحمد بن محمد خوقير, عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الصالح، إبراهيم بن محمد بن صالح السيف، عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله العيسى.

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