طريقة الاعتراض على عدم الأهلية.. توضيح مهم من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

أجاب برنامج حساب المواطن، عن سؤال وجهه أحد المتابعين أفاد بأنه بالاطلاع على تفاصيل حسابه وجد أن الحالة “غير مؤهل”.

بيان الحالة والاعتراض

وأفاد حساب المواطن أنه: “في حال كنت”غير مؤهل” لن يتم صرف الدعم، ويلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك، باتباع الخطوات الآتية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت”.

وأوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن ذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية.

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تغيير العنوان في البريد

وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن، أن تغير العنوان في البريد، لا يؤثر على صرف الإيداع المستحق للمستفيدين.

وأوضح حساب المستفيدين على “تويتر”، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات المدخلة مسبقاً بإمكان المستفيد التوجه إلى البوابة الالكترونية من خلال:

1 – حساب “تفاصيل الطلب”.

2 – تحديث البيانات.

3 – الضغط على ايقونة “حفظ”.