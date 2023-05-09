قوات الدعم السريع: ضربات جوية دمرت القصر الجمهوري اليوم رغم الهدنة

تواصل – فريق التحرير:

اتهمت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، قوات الجيش بشن هجوم بالطيران على القصر الجمهوري ما أدى إلى تدميره.

تدمير القصر الجمهوري

وقالت “الدعم السريع” في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن قوات الجيش نفذت اليوم هجوم بالطيران على القصر الجمهوري القديم باستخدام صواريخ مما أدى إلى تدميره.

وتابعت في بيانها :” تود قوات الدعم السريع أن تؤكد للرأي العام المحلي والعالمي، أن هذا الفعل الشنيع لن يمر مرور الكرام دون أن يجد منا الرد المناسب”.

إصابات ووفيات

وأضافت :” واستهدف (الانقلابيين) اليوم عدد من المنشأت المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة مما تسبب في إصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء”، حسب البيان.

وقالت في البيان، إن قادة الجيش ” بلغوا من اليأس والفشل مرحلة جعلتهم يستهدفون المدنيين في حملة اعتقالات على أساس عنصري وقبلي الأمر الذي سيكون له انعكاسات سالبة”.

الصحة العالمية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت مقتل 604 أشخاص وإصابة أكثر من 5000 في الصراع بالسودان.

تسجيل 604 حالات وفاة في السودان

وكشفت أنه تم تسجيل 604 حالات وفاة في السودان منذ بداية الأزمة بين قوات الدعم السريع، والجيش السوداني.

أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان

وبينت منظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان مع بداية الأزمة في منتصف أبريل الماضي، محذرة من تزايد مستمر في أعداد اللاجئين للدول المجاورة والمشردين داخل البلاد.

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في حين أشارت وكالة رويترز إلى أنه وفقًا لتقدير داخلي للأمم المتحدة، سيحتاج 5 ملايين شخص إضافي في السودان إلى مساعدات طارئة، نصفهم من الأطفال.

وقال عبد الفتاح البرهان لرئيس الاتحاد الإفريقي: إن الجيش جاهز لأي مبادرة من شأنها “وقف النهب والسلب” وتخريب البنية التحتية في السودان.

الجيش السوداني يدعم محادثات جدة

وأكد قائد الجيش السوداني، أنه يدعم ندعم محادثات جدة وسيعين مبعوثًا خاصًا إلى السودان ولا بد من وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، كشف وزير خارجية جنوب السودان، أن الآلاف عبروا الحدود من السودان إلى الحدود والكارثة الإنسانية حاليا “هائلة”.

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وأشار إلى أن مبادرة “جوبا” لحل الأزمة السودانية لا تزال قائمة وهي مطروحة نيابة عن منظمة “إيجاد”، وأنه يعى مع مصر إلى التنسيق لوقف النار والوضع الإنساني في السودان.