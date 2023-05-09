مواطن سوداني يوجه رسالة إلى المملكة وولي العهد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع مقطع فيديو، وثقه مواطن سوداني، وجه خلاله رسالة إلى المملكة، قيادة وشعبا، على دورها الإيجابي الداعم للشعب السوداني.

التأشيرات المجانية

وقال مصور الفيديو إن المملكة هي أكثر دولة تعاطفت مع الشعب السوداني، وهبت من أجل تلبية متطلباته، موجها التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على منح التأشيرات المجانية النظامية لجميع الوافدين من السودان.

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10 أطنان من المساعدات الإنسانية

وفي السياق ذاته، نشرت فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو من داخل أولى الطائرات الإغاثية المتجهة إلى السودان التي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

ويأتي ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس الأول، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.