مستشفى حوطة بني تميم ينقذ حالتين من كسور الكاحل

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تمكن فريق طبي في مستشفى حوطة بني تميم العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عمليتين جراحية لكسور مفصل الكاحل لحالة في العقد الرابع من العمر .

أما الحالة الأخرى فهي العقد الثاني من العمر؛ وذلك بأسباب سقوط مع التواء بالكاحل.

تثبيت الكاحل:

حيث قام فريق جراحة العظام بعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة؛ بإجراء عملية لتثبيت الكاحل لكلٍ من الحالتين بوضع صفائح ومسامير في العظم المكسور للإبقاء عليه في وضع سليم خلال وقت الالتئام.

يذكر أن كسور مفصل الكاحل تختلف عن كسور الكاحل العادية؛ فالكسر يكون على أكثر من نقطة في سطح المفصل، وشاملاً أيضا نهاية عظمة القصبة، والتي تتطلب رداً متقناً لسطح المفصل للحصول على أفضل النتائج، وجميع ذلك يتم بنجاح في مستشفى حوطة بني تميم العام.

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