بعضها يصل لـ 3 ملايين “إسترليني”.. أسرع 10 سيارات في السوق وأسعارها (صور)

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كشف تقرير عن أسرع 10 سيارات موجودة في السوق حاليا وعن سعرها وقدرتها التنافسية.

السيارات الجديدة تم تصميمها بهيكل خفيف الوزن يمكنها من التسارع في وقت قياسي، بحسب “أرقام”.

1- كوينيجسيج جيسكو أبسولوت

السرعة القصوى: 496 كيلومترا في الساعة

السعر: 2.3 مليون جنيه إسترليني

من مميزات هذه السيارة أنها مزودة بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 5 لترات.

المحرك ينتج 1600 حصان و1500 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويمكّن ناقل الحركة لايت سبيد ذو التسع سرعات السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى جديدة.



2- بوغاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

السرعة القصوى: 485 كيلومترا في الساعة

السعر: 3 ملايين جنيه إسترليني

تجاوزت هذه السيارة جميع الأرقام القياسية السابقة وحطمت حاجز 480 كيلومترا في الساعة.

3- سيارة إس سي تواتارا

السرعة القصوى: 452 كيلومترًا في الساعة

السعر: 1.5 مليون جنيه إسترليني

هي سيارة رياضية وتستخدم بكثرة في ألعاب سباق المركبات والسيارات الرياضية وتـبلغ سرعتها 452 كيلومترًا في الساعة.

4- هينيسي فينوم

السرعة القصوى: 435 كيلومترًا في الساعة

السعر: 1.7 مليون جنيه إسترليني

تستطيع السير بسرعة 435 كيلومترا في الساعة، وتمتاز بمظهر خارجي جذاب.

5- ريماك نيفيرا

السرعة القصوى: 413 كيلومترًا في الساعة

السعر: 2.4 مليون جنيه إسترليني

هي خامس أسرع سيارة في العالم، وتتميز أيضًا بكونها أسرع سيارة كهربائية في العالم.

تبلغ قوة تسارع السيارة من 100 كيلومتر في الساعة، في 1.9 ثانية على الرغم من كونها ثقيلة الوزن نسبيًا يمكن أن تستمر إلى 297 كيلومترًا في الساعة في 9.3 ثانية مذهلة.

6- ماكلارين سبيدتايل

السرعة القصوى: 400 كيلومتر في الساعة

السعر: 2.1 مليون جنيه إسترليني

يتميز التصميم الخارجي لسيارة سبيدتايل مع كونها سيارة سريعة جداً تمتلك قوة هائلة، فهو يوفر قدرًا هائلًا من الانسيابية الهوائية.

7- أسبارك أول

السرعة القصوى:399 كيلومترًا في الساعة

السعر: 2.5 مليون جنيه إسترليني

شركة أسبارك وهي شركة يابانية قدمت طرازها الفائق القوة الأول في نسخته الإنتاجية المجهزة بنظام دفع كهربائي بقوة 2012 حصانًا.

8- دبليو موتورز فينير سوبر سبورت

السرعة القصوى: 392 كيلومترًا في الساعة

السعر: 1.4 مليون جنيه إسترليني

تحتوي على مسطح توربيني مزدوج مثبت خلف قمرة القيادة.

تم استخدام مواد مخصصة بما في ذلك الماس والياقوت في المصابيح الأمامية في جميع أنحاء السيارة لإنشاء آلة فريدة من نوعها.

9- باغاني هوايرا

السرعة القصوى: 380 كيلومترًا في الساعة

السعر: 1 مليون جنيه إسترليني

تأتي بمحرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.0 لتر، بقوة 800 حصان و أكثر من 800 رطل-قدم من عزم الدوران، ما يعني سرعة تسارع من الصفر إلى ستين ميلًا في الساعة في ثلاث ثوانٍ فقط.

10- زينفو تي أس أر

السرعة القصوى: 370 كيلومترًا في الساعة

السعر: 1 مليون جنيه إسترليني

تعمل بمحرك V8 سعة 5.8 لتر والذي ينتج 1104 حصان، في حين أن بناء ألياف الكربون والكثير من المواد خفيفة الوزن.

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