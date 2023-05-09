الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
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أخبار السعودية.. بشرى من أرامكو والدفعة الجديدة لـ حساب المواطن تقترب وإعلان توقيت القبول بالجامعات

أخبار السعودية.. بشرى من أرامكو والدفعة الجديدة لـ حساب المواطن تقترب وإعلان توقيت القبول بالجامعات

أخبار السعودية.. بشرى من أرامكو والدفعة الجديدة لـ حساب المواطن تقترب وإعلان توقيت القبول بالجامعات
٠٤:٥٤:٠٥ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

على متنها مساعدات إنسانية.. مشاهد من داخل طائرة الإغاثة المتجهة إلى السودان

نشرت فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو من داخل أولى الطائرات الإغاثية المتجهة إلى السودان التي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

 أرامكو تزف نبأ ساراً لكافة المواطنين بخصوص أسهمها

استطاع سهم شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو تسجيل أعلى سعر منذ أغسطس الماضي ووصل إلى 34.90 ريال في سوق الأسهم.

دعم مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن قاموا بتغيير عنوانهم

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أن تغير العنوان في البريد، لا يؤثر على صرف الإيداع المستحق للمستفيدين.

احذر ارتكاب الحوادث.. “التجارة” تستدعي 665 سيارة من هذا النوع

استدعت وزارة التجارة 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory “2023.

بعد شطب سجلك التجاري.. لماذا يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأتك؟

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه بعد شطب السجل التجاري، يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأة.

الاقرار الضريبي - محاسب - الزكاة - - اله حاسبه - قروض - تعبيرية

تنبيه عاجل من “الدفاع المدني” بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات.

مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ألقت القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض.

بالرياض.. لجنة القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية تعلن الجدول الزمني لقبول الطلاب

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض، الجدول الزمني لقبول الطلاب.

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