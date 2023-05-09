أخبار السعودية.. بشرى من أرامكو والدفعة الجديدة لـ حساب المواطن تقترب وإعلان توقيت القبول بالجامعات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

نشرت فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو من داخل أولى الطائرات الإغاثية المتجهة إلى السودان التي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

استطاع سهم شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو تسجيل أعلى سعر منذ أغسطس الماضي ووصل إلى 34.90 ريال في سوق الأسهم.

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أن تغير العنوان في البريد، لا يؤثر على صرف الإيداع المستحق للمستفيدين.

استدعت وزارة التجارة 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory “2023.

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنه بعد شطب السجل التجاري، يجب التقدّم بطلب إيقاف الرقم المميز لمنشأة.

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات.

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ألقت القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض.

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض، الجدول الزمني لقبول الطلاب.

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