سوق الأسهم يغلق مرتفعا .. والتداولات تبلغ 6 مليار ريال

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أغلق مؤشر سوق الأسهم بنهاية التعاملات مرتفعا 49 نقطة، عند مستوى 11305 نقاط، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات 6.11 مليار ريال.

صعود أسهم 78 شركة

وصعدت أسهم 78 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم خمس شركات بعد صعودهم بالحد الأعلى 10 في المائة، وهي المتحدة للتأمين، عناية، الصقر للتأمين، الشرقية للتنمية، أمانة للتأمين.

في المقابل، هبطت أسهم 134 شركة تصدرها سهما تهامة للإعلان وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” بعد تراجعهما بالحد الأدنى 10 في المائة.

صعود سهم أرامكو

يأتي ذلك فيما صعد سهم أرامكو الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام بنحو 3.1 في المائة عند الإغلاق رغم تسجيله ارتفاعا بأكثر من 7 في المائة مطلع التعاملات.

كانت الشركة قد أعلنت عن تحقيقها صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري عند 119.5 مليار ريال، إضافة إلى إعلانها سياسة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين.

وهبط سهم زين بالحد الأدنى 10 في المائة، وهو أكبر هبوط يومي منذ مايو 2020، بعد إعلان الشركة تحقيقها صافي ربح عند 563 مليون ريال تتضمن مكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج.

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