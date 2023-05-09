الذهب يستبق بيانات التضخم الأمريكية ويرتفع عالميا

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا اليوم مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2030.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب “رويترز”.

العقود الآجلة للذهب

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2037.90 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1076.77 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1559.74 دولار، واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.56 دولار للأوقية.

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ومحليا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.01 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.83 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.28، وعيار 14 بـ 142.55، وعيار 12 سجل 122.19 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7600 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1711 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 244.372 ريالاً.

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