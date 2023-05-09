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على متنها مساعدات إنسانية.. مشاهد من داخل طائرة الإغاثة المتجهة إلى السودان
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على متنها مساعدات إنسانية.. مشاهد من داخل طائرة الإغاثة المتجهة إلى السودان

على متنها مساعدات إنسانية.. مشاهد من داخل طائرة الإغاثة المتجهة إلى السودان

على متنها مساعدات إنسانية.. مشاهد من داخل طائرة الإغاثة المتجهة إلى السودان
٠٤:١٧:٣٦ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو من داخل أولى الطائرات الإغاثية المتجهة إلى السودان التي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

ويأتي ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس الأول، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

كما أمر بتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

وأضاف عبر فضائية “الإخبارية”: “سنركز في المرحلة الأولى للحملة على القطاع الطبي الذي هو بحاجة كبيرة جدًا، وهناك تقييم للاحتياجات والأولويات في هذه المرحلة لعلاج المرضى والمصابين في المستشفيات”.

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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز المليون ريال

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