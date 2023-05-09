عاجل.. توضيح مهم من “الجوازات” بخصوص بلاغات تغيب العمالة

تواصل – فريق التحرير:

نشرت “الجوازات” إنفوجرافا لتوضيح خدمة تسجيل البلاغ إلكترونيا عن تغيب العامل.

وقالت إن هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب آليا.

5 شروط أساسية

وأضافت: “يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب”.

1- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

2- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

3- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر

4- أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي نصدرة للعامل

5- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا

في وقت سابق، قالت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الأحد، إن بلاغات التغيب عن العمل تحمي من الناحية القانونية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، ردًا على سائل يقول: أنا بلغت على عاملة منزلية هربت من عندي عن طريق تسجيل بلاغ في موقع أبشر هل يعتبر أخليت مسؤوليتي؟.

وردت الجوازات عليه قائلة: “بلاغ التغيب يحميك قانونيًا ما لم يكن لديه قضية جنائية، وفي حال وجود سرقة أو مطالبات مالية يجب التقدم للشرطة أو المحكمة وإقامة دعوى”.

4 خطوات لتوثيق عقود العمالة المنزلية

دعت منصة «مساند»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى توثيق العقود الخاصة بالعمالة المنزلية عبر سلسلة من الخطوات السهلة والسريعـة.

وحددت «مساند»، أربع خطوات لعملية التوثيق على النحو التالي:

1 – الدخول إلى المنصة (صفحة العقود)

2 – الضغط على خيار “التوثيق”

3 – كمل خطوات طلب التوثيق

4 – إدخال العامل معلوماته عبر الرابط المرسل لهاتفه في غضون 7 أيام.

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