دعم مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن قاموا بتغيير عنوانهم

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أن تغير العنوان في البريد، لا يؤثر على صرف الإيداع المستحق للمستفيدين.

وأوضح حساب المستفيدين على “تويتر”، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات المدخلة مسبقاً بإمكان المستفيد التوجه إلى البوابة الالكترونية من خلال:

1 – حساب “تفاصيل الطلب”.

2 – تحديث البيانات.

3 – الضغط على ايقونة “حفظ”.

توضيح عاجل بخصوص الدعم الإضافي

وقبل ساعات من دفعة مايو، أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا عاجلًا من بخصوص الدعم الإضافي.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢م.

ساعات ويتم إيداع الدفعة 66 من حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم غدًا الأربعاء، إيداع الدفعة 66 من حساب – شهر مايو في حسابات المستفيدين، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج الدعم.

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وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

الدعم الإضافي

ومن المقرر أن تُصرف الدفعة الجديدة مضافًا إليها الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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