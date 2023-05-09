الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
دعم مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن قاموا بتغيير عنوانهم
“الإحصاء” تكشف عن تنفيذ مسح صحة ورفاهية الطفل.. و3 أهداف من ورائه
بهذه الطريقة.. القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
قببل صرف دفعة مايو.. توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي
واتساب يواجه الحظر التام في هذا البلد.. تعرف على السبب
“الصحة العالمية”: مقتل 604 أشخاص وإصابة 5 آلاف في اشتباكات السودان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دعم مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن قاموا بتغيير عنوانهم

دعم مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن قاموا بتغيير عنوانهم

دعم مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن قاموا بتغيير عنوانهم
٠٣:٤٣:٢٨ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أن تغير العنوان في البريد، لا يؤثر على صرف الإيداع المستحق للمستفيدين.

 وأوضح حساب المستفيدين على “تويتر”، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات المدخلة مسبقاً بإمكان المستفيد التوجه إلى البوابة الالكترونية من خلال:

1 – حساب “تفاصيل الطلب”.

2 – تحديث البيانات.

3 – الضغط على ايقونة “حفظ”.

توضيح عاجل بخصوص الدعم الإضافي

وقبل ساعات من دفعة مايو، أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا عاجلًا من بخصوص الدعم الإضافي.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢م.

ساعات ويتم إيداع الدفعة 66 من حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم غدًا الأربعاء، إيداع الدفعة 66 من حساب – شهر مايو في حسابات المستفيدين، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج الدعم.

اقرأ أيضًا:

قببل صرف دفعة مايو.. توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

الدعم الإضافي

ومن المقرر أن تُصرف الدفعة الجديدة مضافًا إليها الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

أهم 10 معلومات عن حساب المواطن قبل ساعات من إيداع الدعم

 

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن العنوان الوطني برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تغيير العنوان حساب المواطن حساب المواطن 1444 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة مايو رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
شاحنة «تريلة» تدهس عدداً من عمال الصيانة في القصيم

شاحنة «تريلة» تدهس عدداً من عمال الصيانة في القصيم

٠٦:٥٩ م، الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠١٥
«الطفيل»: الإكثار من استخدام نبات «الحبق» يسبب السرطان (فيديو)

«الطفيل»: الإكثار من استخدام نبات «الحبق» يسبب السرطان (فيديو)

٠٣:٠٧ م، الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٧
«هيئة الاتصالات» تُوقع عقد أوّل مشاريع النطاق العريض بالمناطق النائية (صور)

«هيئة الاتصالات» تُوقع عقد أوّل مشاريع النطاق العريض بالمناطق النائية (صور)

٠٤:٣٥ م، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠١٧
اختناق 3 بحريق مستودع عمارة سكنية في خميس مشيط

اختناق 3 بحريق مستودع عمارة سكنية في خميس مشيط

١٢:٥٩ ص، الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *