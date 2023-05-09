الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
56 % أقل من 19 عامًا.. طرق حماية المجتمع من خطر المخدرات
دعم مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن قاموا بتغيير عنوانهم
“الإحصاء” تكشف عن تنفيذ مسح صحة ورفاهية الطفل.. و3 أهداف من ورائه
بهذه الطريقة.. القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
قببل صرف دفعة مايو.. توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي
واتساب يواجه الحظر التام في هذا البلد.. تعرف على السبب

الرئيسية

 /

محليات

 /

56 % أقل من 19 عامًا.. طرق حماية المجتمع من خطر المخدرات

56 % أقل من 19 عامًا.. طرق حماية المجتمع من خطر المخدرات

56 % أقل من 19 عامًا.. طرق حماية المجتمع من خطر المخدرات
٠٣:٤٤:٥٧ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل –  واس:

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بموقع المركز في الرياض أمس، اثنينية الحوار تحت عنوان “وطن بلا مخدرات ” .

وتطرق الحوار لخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف فئة الشباب الصغار.

وبحسب الأبحاث، فإن 56 % من المتعاطين أعمارهم دون 19 سنة، 4 % تعاطوا المخدرات قبل سن الثالثة عشر.

فيما تقل فرص من تجاوز سن 22 وقوعهم في تعاطي المخدرات وهذا مرتبط بالنمو والقدرة على صناعة القرارات، وأن تأثير المخدرات أعقد وأخطر الظواهر الاجتماعية التي تعصف بالمجتمعات حول العالم في الوقت المعاصر.

اقرأ أيضًا:

مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين لترويجهما مواد مخدرة في الرياض

كما أنها تعد القضية الأولى على المستوى الدولي في أي مجتمع، كونها تصيب المجتمع في الصحة العقلية مما يفقد المجتمع القدرة على صناعة القرار والتصرفات الصحيحة مما يفقدهم القدرة على تحمل المسؤولية، وتحمل المخاطر الكبيرة المرتبطة بالسلوكيات، وخاصة العنف الأسري والمجتمعي .

ونوه الحوار بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه ورفاهيته من خلال وضع قوانين وأنظمة لمكافحة المخدرات ووضع تشريعات تراعي فيها العديد من الاتفاقيات الدولية وما هو مستجد في الجرائم المعاصرة، والتأكيد على أهمية الأسرة ودورها الرئيسي في التصدي للمخدرات ، مستعرضاً الإحصاءات العالمية التي تبين أن تعاطي المخدرات يمثل تقريباً 5 % من العالم والمملكة ضمن العالم، والفئة السليمة هي 95 % .

الحرب على المخدرات

يأتي هذا فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط محاولات تهريب المخدرات والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج.

وحددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نحو 25 نوعًا من المخدرات والمؤثرات العقلية الأكثر انتشارًا والتي تسعى إلى محاصرتها بكافة المنافذ. ودعت كافة أفراد المجتمع للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

وياتي على رأسها مخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”، الذي حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خطره.

والشبو هو مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

الحرب على المخدرات.. 3 ضربات ضد تجار ومهربي القات في جازان

أضرار الشبو

وتتلخص أضرار “الشبو” على المدى القصير:

ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم

وعدم انتظام ضربات القلب

وفِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة

إلى جانب اضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة والهلوسة، أو اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف،

من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى

وشحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام

-وتشوهات وأضرار في الأسنان.

وقالت “نبراس” إنه ينبغي أن تتكاتف الأسرة في توعية الأبناء بخطورة هذه المادة وجميع المواد المخدرة، والحرص على خفض العوامل التي تقود إلى تعاطيها، والوقوف بجديه مع أي حالات تعاطي قد تظهر بين أحد الأفراد والعمل على إيجاد الحلول العلاجية لها باستشارة المختصين.

ويمكن الوقاية والتصدّي لآفة تعاطي “الشبو” وإدمانه، من خلال المشاركة الإيجابيَّة للشباب وتقويَّة العلاقات مع أسرهم في بيوتهم ومجتمعاتهم، وخلق بيئة صحيَّة وآمنة للجميع.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم المخدرات والمؤثرات العقلية مخدر الشبو مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وطن بلا مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
القصيم.. طبيب يتبرع بدمه لإنقاذ امرأة تعرَّضت لشلل تنفسي

القصيم.. طبيب يتبرع بدمه لإنقاذ امرأة تعرَّضت لشلل تنفسي

١٠:١٩ ص، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
افتتاح معامل قسطرة وكهربائية القلب والصرف الآلي للأدوية بمركز الأمير سلطان غدا

افتتاح معامل قسطرة وكهربائية القلب والصرف الآلي للأدوية بمركز الأمير سلطان غدا

٠٨:٣١ ص، السبت، ٠٨ يناير ٢٠١١
هل يلزم إعادة تسجيل المستفيد من الدعم حال إلغاء السجل التجاري؟..«حساب المواطن» يوضح

هل يلزم إعادة تسجيل المستفيد من الدعم حال إلغاء السجل التجاري؟..«حساب المواطن» يوضح

٠٩:٣٠ ص، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠٢٠
رئيس وزراء باكستان يقبل دعوة خادم الحرمين لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

رئيس وزراء باكستان يقبل دعوة خادم الحرمين لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

١١:٤٣ ص، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *