“الإحصاء” تكشف عن تنفيذ مسح صحة ورفاهية الطفل.. و3 أهداف من ورائه

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تنفيذ مسح صحة ورفاهية الطفل لتوفير بيانات تفصيلية لدعم أصحاب القرار.

وأوضحت أن تلك الخطوة تأتي بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وتغطيتها بالإضافة إلى تحسين صحة الأطفال ورفاهيتهم في المملكة.

أهداف المسح

1- إيحاد قاعدة إحصاءات يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المنظمات المحلةي والإقليمية والدولية بالإحصاءات والمؤشرات الصحية للطفل.

2- توفير إحصاءات تمكن صناع القرار والمخططين الصحيين من إجراء المقارانات الإقليمية والدولية لتطوير تنافسية المملكة في المجال الصحي.

3- توفير إحصاءات تساعد المخططين الصحيين في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر البرامج الصحية للطفل.

في وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح الجهاز أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية.

وأشار إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

في سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للإحصاء – في وقت سابق – عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2023 م.

انخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية

وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م متأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2%، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية والتي انخفضت بنسبة 0.2%، وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 2.0%، وأسعار الشقق بنسبة 0.1% .

ووفقاً لنتائج النشرة فقد انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9%،كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر

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