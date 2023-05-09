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“الصحة العالمية”: مقتل 604 أشخاص وإصابة 5 آلاف في اشتباكات السودان

“الصحة العالمية”: مقتل 604 أشخاص وإصابة 5 آلاف في اشتباكات السودان

“الصحة العالمية”: مقتل 604 أشخاص وإصابة 5 آلاف في اشتباكات السودان
٠٢:٥٣:١٨ م، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت مقتل 604 أشخاص وإصابة أكثر من 5000 في الصراع بالسودان.

تسجيل 604 حالات وفاة في السودان

وكشفت أنه تم تسجيل 604 حالات وفاة في السودان منذ بداية الأزمة بين قوات الدعم السريع، والجيش السوداني.

أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان

وبينت منظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان مع بداية الأزمة في منتصف أبريل الماضي، محذرة من تزايد مستمر في أعداد اللاجئين للدول المجاورة والمشردين داخل البلاد.

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في حين أشارت وكالة رويترز إلى أنه وفقًا لتقدير داخلي للأمم المتحدة، سيحتاج 5 ملايين شخص إضافي في السودان إلى مساعدات طارئة، نصفهم من الأطفال.

وقال عبد الفتاح البرهان لرئيس الاتحاد الإفريقي: إن الجيش جاهز لأي مبادرة من شأنها “وقف النهب والسلب” وتخريب البنية التحتية في السودان.

الجيش السوداني يدعم محادثات جدة

وأكد قائد الجيش السوداني، أنه يدعم ندعم محادثات جدة وسيعين مبعوثًا خاصًا إلى السودان ولا بد من وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، كشف وزير خارجية جنوب السودان، أن الآلاف عبروا الحدود من السودان إلى الحدود والكارثة الإنسانية حاليا “هائلة”.

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وأشار إلى أن مبادرة “جوبا” لحل الأزمة السودانية لا تزال قائمة وهي مطروحة نيابة عن منظمة “إيجاد”، وأنه يعى مع مصر إلى التنسيق لوقف النار والوضع الإنساني في السودان.

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